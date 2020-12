Hallitus käsittelee Suomen rokotestrategiaa – Saarikko toiveikkaana: "Ensi vuoden alkupuolella homma laitetaan liikkeelle"

– Tänään on tarkoitus käsitellä Suomen rokotestrategiaa. Päätöksiä asian osalta tehdään valtioneuvostossa myöhemmin.

Marinin mukaan Suomessa tarkoituksena on rokottaa aluksi erityisesti sosiaali- ja terveysdenhuollon henkilökuntaa, vanhusten hoivan puolella työskenteleviä ja riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä. Rokotusten tarkempaan aikatauluun Marin ei ota kantaa.

– Sinne on vielä pitkä matka, että kaikki suomalaiset olisivat rokotettu, mutta toiveikkaita voimme olla sen suhteen, että jo ensi vuoden alkupuolella homma laitetaan liikkeelle.

– Aivan varmasti käymme keskustelua myös siitä, miten eri väestöryhmien rokottaminen tapahtuu. Se on iso operaatio, mutta aivan välttämätön.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen mukaan rokotteita hankitaan niin paljon kuin suomalaiset niitä tarvitsevat. STT uutisoi, että Vanhasen mukaan tänä vuonna rokotteelle on varattu 200 miljoonaa euroa ja jatkossa rahoitusta voidaan lisätä.

– Ollaan matkalla kohti parempaa, kun se rokote on kohta mahdollista saada. Se on positiivinen yhtälö, joka meidän täytyy ratkaista. Kärsivällisyyttä tarvitaan, koska tilanne ei ole mitenkään hyvä, vaan se on mennyt huonompaan suuntaan.