Miten koronarokotetta jaetaan eri puolille Suomea – voiko tautitilanne tai ikäjakauma vaikuttaa? "Meillä on mahdollisuus tehdä pientä viilausta"

Laajamittaisen rokottamisen järjestämisvastuu on kunnilla.

– Kun lähtökohta on se, että aloitetaan sote-ammattilaisista, jotka työskentelevät korona-altistuneiden kanssa, siltä osin kyllä kysymyksessä on koko maan hanke, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) vastasi.

Viilaukseen on mahdollisuus

– Kun lähdetään toteuttamaan ikääntyneiden rokotuksia, meillä on tietysti mahdollisuus katsoa sairaanhoitopiiri- ja kuntakohtaisesti ikäryhmän suuruutta ja tehdä pientä viilausta lähetettävien rokoteannosten määrään, Puumalainen kertoi.

Mahdollisesti rokotetta voisi siis jakaa hieman enemmän sellaisille alueille, joilla vanhoja ihmisiä on enemmän. Tautitilanteen vaikutusta Puumalainen ja Kiuru eivät kommentoineet.

Rokotetoimituksia on sovittu ensi vuoden loppuun saakka

Puumalaisen mukaan EU on solminut kuusi toimitussopimusta. Niiden lähtökohtana on, että rokotetoimituksia on vuoden 2021 loppuun asti.