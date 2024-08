Serie A jatkuu MTV Katsomossa kaksivuotisella sopimuksella – suomalaistähtien Venezia tositoimissa heti sunnuntaina

MTV Katsomossa nähdään kauden kaikki Serie A -ottelut, joista merkittävimpiä kohtaamisia selostetaan suomeksi. Ensimmäiset ottelut välitetään heti tulevana viikonloppuna, kun Serie A:n toinen ottelupäivä pelataan lauantaista 24.8. alkaen.

– Serie A:lla on Suomessa vankka fanikunta, joten on mahtavaa, että italialainen jalkapallo jatkaa osana MTV Katsomon komeaa jalkapallotarjontaa. Alkamassa on erityisen kiinnostava kausi sarjaan siirtyneiden suomalaistähtien myötä, iloitsee MTV:n urheiluoikeuksien sopimuksista vastaava Jukka Raatikainen.