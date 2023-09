Sergio Ramos murtui kyyneliin fanien edessä – näin Sevilla-pomon möläytys kuitattiin

Tähtää mestaruuteen

Sevillan alkukausi on alkanut kehnosti, sillä joukkue on La Ligan viimeisenä hävittyään kaikki kolme otteluaan. Seura sijoittui viime kaudella La Ligassa vasta sijalle 12, mutta se voitti Eurooppa-liigan, minkä ansiosta se pääsi mukaan Mestarien liigaan tälle kaudelle. Seuralla on jo käsittämättömät seitsemän Eurooppa-liigan ja sen edeltäjän Uefa cupin mestaruutta. Se on voittanut joka ikisen finaalin, mihin se on osallistunut.