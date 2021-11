Tämä uratarina huipulle hakee vertaistaan: Junior Messias, 30, toimitti jääkaappeja vielä kuusi vuotta sitten

– Omistan maalini perheelleni ja ystävilleni Brasiliaan. Maali on etenkin omistettu heille, jotka uskoivat minuun, ja joilla oli luottamusta tuoda minut Milaniin, Messias sanoi Amazon Primelle.

Jääkaapit vaihtuivat jalkapalloon

Sensaatio vasta alussa

Alkukausi Milanissa on ollut rikkonainen, sillä Messias on kärsinyt loukkaantumisista. Hänellä on ainoastaan kaksi esiintymistä Milan-miehistössä. Molemmissa hän tullut vaihdosta kentälle.