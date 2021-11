Selviytyjien kuvaukset ovat Vilma Bergenheimin tuoreessa muistissa – uusi kausi on jäänyt katsomatta: "Se oli varmaan sen verran rankka kokemus"

– Muutimme vain 200 metriä. Sikäli helppoa, mutta kyllä siinä on aina oma työnsä. Loppukesä ja syksy ovat menneet oikeastaan muutossa, Sean kertoi Taittingerin tilaisuudessa.

Perheen uusi koti on hieman isompi kuin vanha, jonka vuoksi Sean sai itselleen isomman työhuoneen.

NHLPA tiedotti keväällä, että Sean aloitti pelaajayhdistyksen Euroopan asioista vastaavana edustajana huhtikuun alussa. Uusi työ on ollut Seanille mieleinen.

– Tietysti on ollut paljon oppimista, mutta olen viihtynyt todella hyvin. Minulla on ollut muutama työreissu ja ehkä pääsemme perheemme kanssa myös joskus matkalle.

Mallina työskentelevällä Vilmalla on ollut Seanin tavoin kiireinen syksy ja hän juuri palasi Pariisista.

– Mallintyöt ovat siirtyneet minulla Instagramin puolelle, paljon on vaikuttajatöitä. Tämä on tosi iso muutos aikaisempaan. En ole vain malli, vaan myös stylisti, kuvaaja ja ad, nyt kaikki pitää miettiä itse. Se on ollut kivaa.