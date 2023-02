Selvitys: Näin saamelaislasten hyvinvointi ja oikeudet toteutuvat – monet kokevat jo nuorena joutuvansa piilottamaan saamelaisuuttaan

– Huolestuttavin asia, joka siellä nousee esiin on, että jo melko nuoresta iästä lähtien saamelaislapset ovat tietoisia, että on tilanteita, jossa he kokevat, että heidän tarvitsee saamelaisuuttaan piilotella, sanoo Suomen Saamelaisnuoret ry:n puheenjohtaja Petra Laiti.