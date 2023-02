Yhteishaku alkoi: MTV tutustui poronhoito-opintoihin Inarissa, jossa Saamelaisalueen koulutuskeskuksella on erityinen tehtävä

Saamelaisalueen koulutuskeskuksella on erityinen tehtävä, joka näkyy kaikessa tekemisessä.

– Meidän erityisosaamisemme on saamen kielen ja kulttuurin ja siihen liittyvien elinkeinojen tarpeita vastaavan koulutuksen tarjoaminen, sanoo koulutuskeskuksen kehitysjohtaja Janne Näkkäläjärvi.

– Me käytetään poroa hyvin paljon ja Inarijärven kalaa. Siinä mielessä olemme onnellisessa asemassa että poronlihan tuotanto on omasta takaa oman opetusteurastamon kautta aika turvattua tänä päivänä, sanoo lehtori Jyrki Jumisko.

Poronhoitajakoulutusta on Suomessa saatavissa vain Inarissa. Opiskelijat ovat lähes poikkeuksetta porotilojen nuoria.

Myös yli 50-vuotiaat alanvaihtajat opiskelevat Lapissa

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opiskelijoista suuri enemmistö on alueelta kotoisin olevia nuoria, mutta viisikymppinen alanvaihtaja Etelä-Suomesta ole harvinaisuus.

– Yks tosi suosittu on ollut tuo eräoppaan eräopaslinja se on ammattitutkinto niin siihen on hakeuduttu kyllä ympäri Suomen, lisää Näkkäläjärvi.