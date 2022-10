Suomi kolonialisoi saamelaiset ja siksi epäluulo valtiota kohtaan kytee edelleen – "Toivoisi, että siellä olisi joku selkärankainen ihminen"

Saamelaiset ovat Euroopan unionin ainoa alkuperäiskansa. Saamelaisten kokema kohtelu on ollut raakaa.

Saamelaiset on historian saatossa yritetty sulauttaa osaksi valtaväestöä, ja heidän kulttuuriaan ja kieliään on yritetty tukahduttaa.

Kipeä menneisyys on yksi syy, miksi Inarissa asuva ja Utsjoen Kaamasmukan pienestä porokylästä kotoisin oleva Ailu Valle räppää pohjoissaamen kielellä. Musiikissaan Valle käsittelee muun muassa saamelaisten kulttuuria ja elämäntapaa.

Taide on kuitenkin vain yksi tapa tuoda asioita esille. Valle kaipaisi saamelaisia koskevien kysymysten nostamista yhä enemmän myös päättävien elinten käsiteltäviksi.

Epäluottamusta edelleen

Saamelaisten luottamus Suomen valtiota kohtaan on edelleenkin epäileväistä, Ailu Valle sanoo. Yksi syy on juuri saamelaisten asioiden hidas eteneminen päätöksenteon rattaissa.

Valtaväestön tieto saamelaisten kulttuurista ja historiasta on hyvin vajavaista. Yksi selvä ongelma Vallen mukaan on saamelaisista löytyvän tiedon määrä koulutusmateriaalissa. Hän itse on koulutukseltaan opettaja.