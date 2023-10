Tietoliikennekaapelin vaurio sijaitsee Viron talousvyöhykkeellä – maan puolustusministeri: Räjähdyksen mahdollisuus voidaan sulkea pois

Tänään tiistaina pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja viranomaisten pitämässä tiedotustilaisuudessa selvisi, että Baltic Connector -maakaasuputken vaurio sijaitsee Suomen talousalueella. Lisäksi tutkimuksissa on havaittu tietoliikennekaapelin vaurio, joka puolestaan sijaitsee Viron talousvyöhykkeellä.

Viron puolustusministeri Hanno Pevkur puolestaan kertoo tiedotustilaisuudessa, että tietoliikennekaapelin vaurion tarkka sijainti on todennäköisesti tunnistettu.

Pevkur sanoo tiedotustilaisuudessa Postimeesin mukaan, että tämänhetkisten tietojen valossa on varmaa, että vauriot eivät ole syntyneet räjähdyksestä. Vaurioiden laajuudesta ei kuitenkaan ole tässä vaiheessa tietoa.

Latvian presidentti on hyvin huolissaan

Kaasuputken vaurioiden syitä selvitetään

KRP:n rikosylitarkastajan Timo Kilpeläisen mukaan esitutkinnassa yksi vaihtoehtoinen rikosnimike teolle on törkeä tuhotyö. Rikosnimikkeen perusteena on epäily, että vaurio on ulkopuolisen tahon aiheuttama.