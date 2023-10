Kaasun hinta Suomessa noussee – professori arvioi, miksi kaasuputki voi vuotaa: "Kiinnostava nähdä, mikä on syy"

Vakkilainen kiinnittää huomiota siihen, että toistaiseksi tiedotus mahdollisista vuodoista ja niiden syistä on ollut varovaista. Sen hän voi kuitenkin sanoa, että huomattavat vuodot ovat poikkeuksellisia merenalaisissa kaasuputkissa.

Pääministeri Petteri Orpo ja useat viranomaiset pitävät tiedotustilaisuuden kello 17.30 tänään Valtioneuvoston linnan tiedotustilassa. Valtioneuvoston mukaan kaasuputkesta on paikallistettu vauriokohta Suomen talousalueella.

Lisäksi on todettu vika Suomen ja Viron välisessä tietoliikennekaapelissa todennäköisesti Viron talousalueella. MTV Uutiset Live näyttää tilaisuuden suorana lähetyksenä.

– Vuoto on varmaan ollut kohtuullisen merkittävä, kun se on onnistuttu heti havaitsemaan. Kiinnostava nähdä, mikä on ollut vuodon syy, hän toteaa.