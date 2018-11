Selkärankaisten eläinten määrä ei olekaan vähentynyt 60 prosentilla – tiedotteesta uupunut sana johti laajalle levinneeseen väärinkäsitykseen

"Vuoden 1970 jälkeen on menetetty 60 prosenttia kaikista maailman selkärankaisista", luki myös MTV:n jutussa raportin hurjista lukemista.

WWF on tänään korjannut tiedotettaan, sillä siitä on puuttunut yksi sana: keskimäärin. Selkärankaisten eläinten määrä on pienentynyt keskimäärin 60 prosenttia, kertoo täsmennetty tiedote.