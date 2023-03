Tärkeä ilmastoraportti julki tänään: "Paljon painavaa asiaa tilanteen vakavuudesta ja kiireellisyydestä"

Lumettomia laskettelurinteitä, talvista helleaaltoa, kuivuneita jokia, talvisia metsäpaloja - Euroopassa on tänä talvena koettu monenlaisia sään ääri-ilmiöitä. Tämä talvi on ollut pohjoisella pallonpuoliskolla mittaushistorian toiseksi lämpimin. Tavoite ilmaston lämpenemisen pysäyttämisestä 1,5 asteeseen ei näytä toteutuvan.

– Näyttää siltä, että 1,5 asteen tavoite ainakin väliaikaisesti tullaan ylittämään. Kaikista tärkeintä on pyrkiä rajoittamaan ilmastonmuutos niin alas kuin mahdollista, koska jokainen asteen kymmenys tuo lisää niitä vakavia seurauksia, muistuttaa Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hannele Korhonen.

Yli kolme miljardia ihmistä kärsii ilmastonmuutoksen seurauksista

– Siinä on paljon painavaa asiaa tilanteen vakavuudesta ja toisaalta kiireellisyydestä. Nyt kun on päädytty tlanteeseen, ettei torjuntatoimia ole tehty, se kiire on todella akuutti, tiivistää Korhonen.