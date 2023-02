Selena Gomez pitää tauon sosiaalisesta mediasta: "Olen liian vanha tähän"

– Tämä on ok! En anna tällaisten asioiden lannistaa minua. Olkaa kilttejä kaikille, Gomez kirjoitti kommentteihin.

Gomezin suhde sosiaaliseen mediaan on ollut monimutkainen. Hän on ottanut vuosien aikana useammankin Instagram-tauon. Vuonna 2019 hän kertoi, ettei hänellä enää ole koko sovellusta, koska negatiiviset kommentit saivat hänet tuntemaan olonsa masentuneeksi.

– Ainoa asia, joka on puhelimessani, on TikTok, koska olen huomannut, että se on vähän vähemmän vihamielinen. Somessa on upeita asioita: yhteydenpito fanien kanssa, heidän onnellisuutensa ja innostuneisuutensa sekä tarinoidensa näkeminen. Mutta se on minulle filtteröity. Loin systeemin. Kaikki, mitä teen, lähetän assistentilleni, joka julkaisee ne. Kommenttien osalta tiimini kokoaa yhteen rohkaisevia asioita, Gomez kertoi tuolloin.