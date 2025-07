Puolisolta hupaisa päivitys Selena Gomezille: "Elämämme on unta"

Artisti Selena Gomez seurustelee Benny Blancon kanssa.

Artisti-näyttelijä Selena Gomez juhlisti 33-vuotissyntymäpäiviään 22. heinäkuuta. Gomezin kihlattu, tuottaja Benny Blanco, onnitteli rakastaan hupaisalla postauksella Instagramissa.

Hän julkaisi useita otoksia nukkuvasta puolisostaan.

– Elämämme on unta... Joten en aio koskaan herätä. Hyvää syntymäpäivää rakkaani, hän kirjoittaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Gomez ja Blanco ovat tunteneet toisensa jo vuosia tehtyään yhteistyötä vuoden 2019 singlellä I Can't Get Enough Tainyn ja J Balvinin kanssa. He alkoivat seurustella kesäkuussa 2023.

Elokuussa 2023 Gomez julkaisi Blancon tuottaman singlen Single Soon. He tekivät debyyttinsä punaisella matolla vuoden 2024 Emmy-gaalassa tammikuussa ja kihlautuivat saman vuoden joulukuussa.

Gomezin on voinut nähdä muun muassa Only Murders in the Building -draamasarjassa.