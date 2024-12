Artisti Selena Gomez ja hänen kumppaninsa Benny Blanco ovat kihlautuneet.

Artisti-näyttelijä Selena Gomez, 32, ja hänen kumppaninsa tuottaja Benny Blanco, 36, ovat menneet kihloihin. Asia selviää Instagramista, jonne Gomez jakoi kuvia 11. joulukuuta upeasta kihlasormuksestaan ja hänestä ja Blancosta iloisina.

– Ikuisuus alkaa nyt, Gomez kirjoitti kuvien yhteyteen.

Blanco kertoi toukokuussa Howard Stern Show'ssa, että hän voisi nähdä avioliiton tulevaisuudessa Gomezin kanssa.

– Kun katson häntä, ajattelen aina, etten tiedä, miten maailma voisi olla parempaa kuin tämä, Blanco sanoi tuolloin.

Gomez ja Blanco ovat tunteneet toisensa jo vuosia tehtyään yhteistyötä vuoden 2019 singlellä I Can't Get Enough Tainyn ja J Balvinin kanssa ennen kuin alkoivat seurustella kesäkuussa 2023.

Elokuussa 2023 Gomez julkaisi Blancon tuottaman singlen Single Soon. He tekivät debyyttinsä punaisella matolla vuoden 2024 Emmy-gaalassa tammikuussa.

Gomezin on voinut nähdä muun muassa Only Murders in the Building -draamasarjassa.

Lähde: People