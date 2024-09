Selena Gomez avoimena tuoreessa haastattelussa – ei voi tulla raskaaksi

– Minulla on valitettavasti paljon lääketieteellisiä ongelmia, jotka vaarantaisivat minun ja vauvan elämän, hän kertoo lehdelle.

Gomez sai lupusdiagnoosin vuonna 2013 ja hänelle on tehty myös munuaisen siirto vuonna 2017. Gomez kertoo haastattelussa ajatelleensa aina, että saisi lapsen niin kuin se tapahtuu kaikille.

– Minusta on siunaus, että on olemassa sellaisia ihmisiä, jotka ovat valmiita sijaissynnyttämään. Myös adoptio on valtava mahdollisuus.