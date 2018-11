Seksuaalinen häirintä taas otsikoissa – Mutta mitä sanoo laki, missä menee häirinnän ja ahdistelun raja?

"Miesten kynnys ilmoittaa korkeampi"

Seppäsen mukaan ilmoitukset, joissa asianomistaja on mies ja epäilty nainen, ovat hieman nousseet.

– Miesten kynnys ilmoittaa tällaisista voi olla todella paljon korkeampi. Monet kokevat vähättelyä, jos he menevät tällaisesta ilmoittamaan.

Vuonna 2017 alkanut seksuaalisen häirinnän vastainen Me Too -kampanja on nostanut esille useita tapauksia, joissa henkilöt ovat käyttäneet valta-asemaansa väärin.