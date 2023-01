Uusi seksuaalirikoslaki tuo syyttäjien työhön isoja vaikeuksia – "Syytetylle riittää, että hän sanoo, että on suostumus ollut"

Yksi keskeinen muutos uudessa seksuaalirikoslaissa on se, että raiskauksen määritelmä muuttui suostumusperusteiseksi. Raiskauksesta voidaan tuomita jatkossa, jos on sukupuoliyhteydessä henkilön kanssa, joka ei ole ilmaissut siihen vapaaehtoisesti suostumustaan sanallisesti, käytöksellään tai muulla tavalla.

– Vastaajille riittää se, että hän sanoo, että on suostumus ollut, ja jos meillä on kaksi vastakkaista kertomusta niin ulkopuolisen näytön hankkiminen on hankalaa.