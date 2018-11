Syyttäjällä on kaksi perustetta viedä Aku Hirviniemen väitetty ahdistelu oikeuteen uhrin tahdosta huolimatta – kuka teki ilmiannon?

Asia on tullut vireille Hyvinkään käräjäoikeuteen lokakuun 25. päivä. Jutulle ei ole kuitenkaan vielä määrätty käsittelypäivää.

Alaikäinen uhri tai tärkeä yleinen etu

Jotta syyttäjä voi viedä asian oikeuteen asianomistajan tahdosta riippumatta, on uhrin oltava alaikäinen, tai syyttäjä on katsonut, että erittäin tärkeä yleinen etu vaatii syytteen nostamista.

– Alle 18-vuotiaaseen kohdistuva seksuaalinen ahdistelu on virallisen syytteen alainen rikos, mutta muuten seksuaalinen ahdistelu on asianomistajarikos, rikosoikeuden professori Matti Tolvanen kertoo.

– Jos syyttäjä on katsonut, että erittäin tärkeä yleinen etu vaatii jutun viemisen tuomioistuimeen, niin lähtökohtaisesti se liittyy tekijän tai uhrin asemaan tai siihen, että teko on tapahtunut julkisella paikalla, Tolvanen sanoo.

Epäilty teko tapahtui juhlissa

Tolvasen mukaan on vaikea arvioida, millä perusteella syyttäjä olisi katsonut erittäin tärkeän yleisen edun täyttyvän asiassa.

Ennakkotapaus?



Rikosoikeuden professorin mukaan on mahdollista, että syyttäjän katsoma erittäin tärkeä yleinen etu voi liittyä myös käynnissä olevaan elokuva-alan ahdistelukohuun.

– Kun on väitetty, että ahdistelu on kovin yleistä elokuva-alalla, niin syyttäjä voi katsoa, että on tärkeää viedä asia oikeuteen, jotta asiasta saadaan ennakkoratkaisu.