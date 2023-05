Seksin aikana kuului kova napsahdus – miehen kivulias kohtalo on lääkärien mukaan "äärimmäisen harvinainen"

Tansanialainen mies joutui hakeutumaan pikapikaa sairaalaan kuultuaan kovan "napsahduksen" kesken seksin naispuolisen kumppaninsa kanssa. Miehen seksikokemuksesta kerrotaan International Journal of Surgery Case Reports -julkaisussa esitellyssä tapausraportissa, josta myös New York Post uutisoi.

Mitä peniksen murtuma tarkoittaa?

Vaikka penis on käytännössä luuton, yleensä seksin aikana sattuvaa vauriota kutsutaan kuitenkin murtumaksi. Duodecim kertoo, että peniksen murtumalla tarkoitetaan käytännössä siittimen paisuvaisten valkokalvon eli tunica albuginean repeämää. Usein kyseessä on juuri yhdynnässä syntyvä vamma, joka aiheutuu peniksen taittumisesta häpyliitosta vasten.

Peniksen murtuma on itsessään jo melko harvinainen, mutta tutkijoiden mukaan miehen kokemilla vammoilla kyseessä on "äärimmäisen harvinainen urologinen hätätila". Tapausraportti kuitenkin on tutkijoiden mukaan hyvä muistutus siitä, että näinkin vaativalla leikkauksella on hyvät onnistumisen mahdollisuudet.