Huippu-dj Alan Walker teki Käärijän Cha cha chasta oman versionsa – fanit riemastuivat yhteistyöstä: "Voiko tämä olla totta?"

Norjalainen dj ja musiikkituottaja Alan Walker on tarttunut Käärijän Cha Cha Cha -viisuhittiin ja tehnyt siitä oman versionsa. Käärijä jakoi torstaina TikTok-tilillään ensimakua remixistä.

Sekä Käärijän että Walkerin fanit riemastuivat ilouutisesta. Alan Walker kommentoi itsekin Käärijän TikTok-videota tutulla lausahduksella: Its crazy, its party. Hän on myös jakanut Käärijän videon omilla somekanavillaan.