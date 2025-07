Kuka on IShowSpeed? Sadat fanit tungeksivat hänen ympärillään eri puolilla maailmaa

Yhdysvaltalaistähti on Euroopan-kiertueella. Nyt IShowSpeed on myös Suomessa.

Yhdysvaltalainen Youtube-tähti Darren Watkins Junior, tunnetummin IShowSpeed, on parhaillaan massiivisella Euroopan-kiertueella.

IShowSpeed on yksi maailman kuuluisimmista tubettajista ja striimaajista. Parikymppisellä Watkinsilla on 45 miljoonaa tilaajaa Youtubessa ja hänen videoitaan on katsottu miljardeja kertoja.

IShowSpeedistä on tullut kansainvälinen ilmiö ja hänen fanituksensa on jopa hysteeristä.

Fanit piirittivät tähden Kiinassa huhtikuussa 2025.IMAGO/VCG/ All Over Press

Videoilla miljardeja katsojia

Watkins on tempauksillaan muun muassa haastanut Pariisin olympialaisissa 100 metrin juoksussa kultaa voittaneen Noel Lylesin 50 metrin juoksuun, jonka Lyles toki voitti.

Vuonna 2022 hän aiheutti hämmennystä videolla, jossa hän ampui ilotulitteita sisällä kotonaan ja striimasi sen nettiin.

Watkins tunnetaan myös Cristiano Ronaldon innokkaana fanina. Hän on myös itse hyvin suosittu jalkapallofanien keskuudessa ympäri maailman.

Hän on ollut jumissa lukitussa ravintolassa Itävallassa ja matkamuistomyymälässä Norjassa fanijoukkojen päivystäessä ulkopuolella.

Watkinsin on totuttu aiheuttavan kaaosta siellä, missä hän sitten liikkuukin, kun sadat fanit yrittävät päästä hänen lähelleen ottamaan kuvia ja videoita.

Fanit juoksivat miehen perässä Euroopan-kiertueella Kroatian Splitissä aiemmin tällä viikolla.IMAGO/HANZA MEDIA/ All Over Press

Aloitti omasta makuuhuoneestaan

IShowSpeed on voittanut useita palkintoja, kuten vuoden läpimurtostriimaaja vuonna 2022 ja Vuoden striimaaja vuonna 2024 Streamer Awards -gaalassa. TikTokissa ja Instagramissa hänellä kymmeniä miljoonia seuraajia.

Omasta makuuhuoneestaan Ohion Cincinnatista striimannut Watkins aloitti uransa vain kourallisella katsojia. Hän kertoi Forbes-lehden haastattelussa vuonna 2024, kuinka hänen katsojansa seurasivat hänen pelaamistaan FIFA-, NBA 2K- ja Fortnite-peleissä.

– Kun katsojia tuli lisää, ajattelin, että voisin päästä jonnekin tällä ja minulla oli hauskaa. Se piti minut liikkeellä, hän totesi lehdelle.

Tuolloin hänen striimiinsä keskittyivät lähinnä pelisisältöön, mutta pian Watkinsin fanikunta kasvoi hänen aidon ja yliampuvan persoonallisuutensa takia. Forbesin mukaan nimenomaan Watkinsin persoonallisuudesta tuli hänen voimakkain piirteensä.

Vuonna 2023 suosion kasvaessa IShowSpeed alkoi matkustaa ympäri maailmaa ja tehdä livestriimejä sekä videoita. Watkins on kiertänyt niin Euroopassa kuin Aasiassakin.

Yksi livestiimi keräsi yli miljoona katsojaa

Watkinsin mukaan vuosi 2024 oli hänen uransa käännekohta, kun hän teki historiaa keräämällä yli miljoona samanaikaista katsojaa yhdellä livestriimillä.

– Se on kunnianosoitus, jonka jokainen striimaaja haluaa saavuttaa ja tein sen yksin. Ei yhteistyötä, ei tapahtumaa. Vain minä. Se oli todellista taidetta, hän on sanonut.

Forbesille IShowSpeed paljasti unelmoivansa striimaamisesta avaruudesta.

– Haluan jonain päivänä päästä avaruuteen. Kunhan puhun ensin Elon Muskin kanssa, se tapahtuu. Haluan jatkaa ihmisten ilahduttamista ja naurattamista.