Supertähti maistoi suomalaisia herkkuja – turkulaisburgeri sai karjumaan

IShowSpeed maistoi suomalaisia herkkuja.

Yhdysvaltalainen Youtube-tähti Darren Watkins jr., tunnetummin IShowSpeed, on parhaillaan Suomessa osana Euroopan-kiertuettaan.

Maanantaina Suomeen saapunut tähti teki suoraa lähetystä muun muassa Katajanokalta, sekä Stockmannilta.

Tempauksistaan tuttu Watkins pääsi maistamaan suomalaisia herkkuja, kuten salmiakkia, Muumilimonadia sekä energiajuomaa. Monet Watkinsin fanit ovat jakaneet videoita herkkuhetkistä sosiaaliseen mediaan, kuten TikTokiin ja Instagramiin.

Salmiakki ei videoiden mukaan maistunut Watkinsille. Erityistä ylistystä sen sijaan saivat Fazerin sininen ja Hesburgerin hampurilainen.

– Tämä on hyvää, hymyilevä Watkins toteaa suklaa suussaan.

Livelähetyksen lopulla Watkins söi turkulaisketjun hampurilaista

– Tämä on niin hyvää. Elämäni paras burgeri. Tämä on ainoa maa Euroopassa, joka tekee hyviä burgereita, IShowSpeed hehkutti ja karjaisi loppuu onnesta.

IShowSpeed on yksi maailman kuuluisimmista tubettajista ja striimaajista. Parikymppisellä Watkinsilla on 45 miljoonaa tilaajaa Youtubessa ja hänen videoitaan on katsottu miljardeja kertoja.