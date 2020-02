Irmeli kertoo sarjamurhaajan olleen hänen yöhoitajansa sairaalassa – uutinen hoitajan vapautumisyrityksestä huolettaa: "Miten hän voi päästä rangaistuksessaan näin helpolla"

Irmeli Westerdahl kertoo myrkkyhoitaja Aino Nykoppin hoitaneen häntä sairaala Mehiläisessä heinäkuussa 2004. MTV Uutiset on nähnyt dokumentit, jotka todistavat Westerdahlin olleen hoidettavana Mehiläisen sairaalassa Helsingissä heinäkuussa 2004. Aino Nykopp on todettu syylliseksi 81-vuotiaan naisen surmaan samassa sairaalassa, samana kesänä.

– Kun tapauksesta alettiin uutisoida, tajusin heti, että kyseessä on sama henkilö, joka oli yöhoitajani sairaalassa. Siinä vaiheessa hän oli ehtinyt tappaa jo monta potilasta.

Westerdahl oli miehensä kanssa tulossa autolla Suomeen viettämään syntymäpäiviään heinäkuussa 2004, kun hän sairastui. Suomessa selvisi, että hänellä on suolistosyöpä. Hän joutui leikkaukseen Mehiläisen sairaalaan, jossa hänet leikattiin.

Nykopp oli huomattavan ystävällinen

"Espanjassa vastaavasta tulisi pahempi rangaistus"

Ilta-Sanomat kertoi tällä viikolla, että Nykopp anoo elinkautisestaan vapautusta heti, kun se on lain mukaan mahdollista, eli 18.3.2021. Ehdonalaiseen vapauteen voi päästä, kun on suorittanut vankeudesta 12 vuotta. IS:n tietojen mukaan tänä vuonna 70 vuotta täyttävä Aino Nykopp on vaihtanut nimensä Ann-Maria Myllgreniksi.