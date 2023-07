Sekä työttömien että työllisten määrä kasvoi – alivaltiosihteeri selittää, mistä työmarkkinoiden paradoksi johtuu

– Ensinnäkin on hyvä katsoa erikseen työllisyysastetta ja työttömyysastetta, ne kun eivät ole ihan suoraan toistensa käänteiskuvia. Työllisyysaste mittaa työllisten osuutta koko työikäisestä väestöstä, kun taas työttömyysaste laskee työttömien työnhakijoiden osuuden vain työvoimasta eli työllisten ja työttömien yhteissummasta – eli se on koko väestöikäryhmää pienempi jakaja, hän kirjoittaa.

Pylkkäsen mukaan työllisyysaste on ollut kautta aikojen korkeimmillaan jo jonkin aikaa. Sen sijaan työttömyysaste on ollut nykytasoa matalampi monesti aiemminkin, erityisesti edeltäen laskusuhdannetta esimerkiksi ennen koronavuotta, ennen finanssikriisiä ja ennen 90-luvun lamaa, mutta koskaan aiemmin työpaikkoja ei ole ollut tarjolla yhtä paljon.

Työllisten määrä kasvoi maanpuolustuksessa

Tilastokeskus kertoo, että työttömiä oli vuoden toisella vuosineljänneksellä keskimäärin 232 000, mikä on 26 000 enemmän kuin viime vuoden huhti–kesäkuussa.

Kesäkuussa työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli 8 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen trendi oli 74,1 prosenttia, mikä on 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 211 000, mikä oli 11 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Avoimia työpaikkoja kesäkuussa 123 900

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman Työnvälitystilaston mukaan työttömien työnhakijoiden määrä nousi 4 900 ihmisellä viime vuoden kesäkuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 61 500. Kaikkiaan kesäkuussa oli avoinna 123 900 työpaikkaa, mikä on 65 900 vähemmän kuin vuosi sitten.

TEMin tilaston mukaan koko maassa oli lomautettuna kesäkuun lopussa 20 800 henkilöä, mikä on 2 700 enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 15 800 henkilöä.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 91 000, mikä on 4 500 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Tutkimukset tehdään eri tavalla

Keskeisimpänä erona TEMin ja Tilastokeskuksen tilastoissa on se, että TEMin Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen ja kuntakokeilujen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.