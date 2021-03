Koronavuoden kova hinta: Työttömien määrä kasvoi kymmenillä tuhansilla – eritoten Uudellamaalla karut luvut

Työllisyysaste oli 69,9 prosenttia, mikä on kaksi prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste puolestaan oli 1,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin eli 8,7 prosenttia.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastojen mukaan Suomessa TE-toimistoon ilmoittautuneita työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 332 800. Ministeriön mukaan luku on 81 200 suurempi kuin vuotta aiemmin.

Erot ministeriön ja Tilastokeskuksen lukujen välillä selittyvät ainakin työttömän ihmisen määritelmässä. TEM:n tilastoissa työtön on henkilö, jolla ei ole työsuhdetta tai yritystoimintaa. Tilastokeskuksen tilastoissa työtön on aktiivisesti hakenut työtä viimeisen kuukauden aikana ja hänellä on valmius vastaanottaa työtä seuraavan kahden viikon aikana.