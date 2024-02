Nuori Jonne Aaron tiputti risottoa pitkän ja ystävällisen miehen kengille – koki elämänsä yllätyksen tajutessaan, kuka oli kyseessä: "Mietin, että ei v*ttu"

Ikoniset bändit toisensa perään juhlivat pyöreitään, ja niiden joukossa on myös Tampereelta 2000-luvun alussa maailmalle ponnistanut Negative. Yhtye vietti hiljattain läpimurtonsa 20-vuotissyntymäpäiväänsä, ja samalla myös sen laulaja, sittemmin soolouralle lähtenyt Jonne Aaron , 40, juhlistaa nyt omaa taiteilijajuhlaansa.

– Hän ei jostain syystä ollut ehtinyt pesemään pyykkiä ja tuli lentokentälle minigrip-pussin kanssa, joka oli täynnä valkoista jauhetta: pesuainetta. Meidän levy-yhtiön edustaja siihen, että mitäs sulla on matkassa, ja hän vastasi, että unohti pestä pyykit ja ajatteli pestä niitä siellä hotellin lavuaarissa käsin. Levy-yhtiön edustaja puolestaan tietysti vastasi, että meinaatko tuon kanssa päästä lentokentällä turvatarkastuksesta läpi.

– Monet ovat sanoneet, että hyvät asiat lähtevät autotallista. Toivon, että voisin sanoa tämän lähteneen autotallista, mutta kellään meillä ei ollut edes sellaista, kerta me olimme kerrostalolähiöistä.

– Siinä tuli semmoinen... Liikaa, liian paljon, niin siinä käy kaikenlaista. Mutta kyllä se musiikki on se päähomma ollut aina, mistä kaikki on lähtenyt, ja onneksi itse on ollut niin kunnianhimoinen artistina. Edelleen metsästän täydellistä laulua.