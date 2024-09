Sébastien Ogierilta paljonpuhuva reaktio Ott Tänakin kohtaloon – olisiko tätä sanottu Thierry Neuvillesta?

Neuville on johtanut MM-sarjaa kauden alusta asti ja on näin ollen joutunut avaamaan muille tietä kaikkina Monte Carlo -rallin jälkisinä perjantaipäivinä. Rooli on luonnollisesti tuttu myös Ogierille, joka valitti asiasta aivan samalla tavalla aikoinaan.

– No joo. Se on kyllä sääli. En pidä siitä.

Huomionarvoista on, että Tänak on yhtälailla Ogierin kilpakumppani mestaruustaistelussa kuin Neuvillekin. Virolainen on MM-pisteissä kolmantena, vain neljän pisteen päässä Ogierista. Toisaalta on myös muistettava, että vuonna 2017 M-Sportilla yhdessä ajaneet Ogier ja Tänak ovat tunnetusti hyvää pataa keskenään.