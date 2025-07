Rovanperän esteenä hirmuvireiset mestarit – herkkuannos Suomen MM-rallia ilmaiseksi!

MM-rallin kausi 2025 jatkuu yhdeksännellä osakilpailulla, Suomen MM-rallilla 31.7.–3.8. Tästä jutusta löydät soralla ajettavan rallin ohjelman, aikataulut ja tv-lähetysajat.

Suomen MM-rallissa on juhlittu edellisen kerran suomalaisvoittajaa kesällä 2017, kun Esapekka Lappi rynnisti kartturinsa Janne Fermin kanssa uransa ensimmäiseen ykkössijaan Toyotalla.

Välissä voittoa Jyväskylän seudulla ovat juhlineet Ott Tänak (kolmesti), Elfyn Evans (kahdesti) ja Sébastien Ogier viime vuonna. Kolmikosta jokainen on mukana myös tällä viikolla, ja erityisesti maailmanmestarit Tänak ja Ogier ovat olleet viime aikoina hirmuvireessä.

5:39 Voittaako suomalainen Jyväskylän MM-rallin? Asiantuntijat Ferm ja Ketomaa eri linjoilla.

Joko nyt olisi Kalle Rovanperän aika? Toyotan suomalaistähti on ollut usein huimassa vauhdissa Keski-Suomen sorateillä, mutta ajovirheet ja epäonni ovat estäneet jättipotin. Nyt Rovanperän asetelmia varjostaa vaikea alkukausi auton säätöjen kanssa.

MM-kotirallin arvo näkyy myös MTV:n suorissa lähetyksissä, sillä tarjontaa on poikkeuksellisen paljon. Vauhdin huumaan pääsee päivittäin myös vapaasti katsottavilla kanavilla studioiden ja erikoiskokeiden kera (lähetysajat alla).

Suomen MM-rallilla on mittaa 307,22 erikoiskoekilometriä.

Suomen MM-rallin ohjelma 2025:

Torstai 31.7.

9.01 Testirikoiskoe, Ruuhimäki (4,12 km) 19.05 EK1 Harju 1 (2,58 km) 19.40 Huolto A, Paviljonki (15 min)

Perjantai 1.8.

8.03 EK2 Laukaa 1 (17,96 km) 9.03 EK3 Saarikas 1 (15,78 km) 10.23 EK4 Myhinpää 1 (14,47 km) 11.51 EK5 Ruuhimäki 1 (7,76 km) 13.50 Huolto B, Paviljonki (40 min) 14.44 EK6 Laukaa 2 (17,96 km) 15.44 EK7 Saarikas 2 (15,78 km) 17.04 EK8 Myhinpää 2 (14,47 km) 18.35 EK9 Ruuhimäki 2 (7,76 km) 19.30 EK10 Harju 2 (2,58 km) 20.05 Huolto C, Paviljonki (45 min)

Lauantai 2.8.

8.01 EK11 Parkkola 1 (15,51 km) 9.42 EK12 Västilä 1 (18,94 km) 10.36 EK13 Päijälä 1 (20,19 km) 12.05 EK14 Leustu 1 (16,44 km) 13.35 Huolto D, Paviljonki (40 min) 15.01 EK15 Parkkola 2 (15,51 km) 16.42 EK16 Västilä 2 (18,94 km) 17.36 EK17 Päijälä 2 (20,19 km) 19.05 EK18 Leustu 2 (16,44 km) 20.15 Huolto E, Paviljonki (45 min)

Sunnuntai 3.8.

10.35 EK19 Ouninpohja 1 (23,98 km) 13.15 EK20 Ouninpohja 2, Power Stage (23,98 km)

Suomen MM-rallin lähetykset MTV:llä:

Keskiviikko 30.7.

Klo 19.00 Ceremonial Start (englanninkielinen)

Torstai 31.7.

Klo 8.45 Testierikoiskoe

Klo 19.30 MM-rallistudio (myös MTV3)

Klo 20.00 EK1 (myös MTV3)

Klo 21.00 MM-rallistudio (myös MTV3)

Klo 22.35 Rallisirkus (MTV3)

Perjantai 1.8.

Klo 7.40 MM-rallistudio

Klo 8.00 EK2-3

Klo 10.10 EK4

Klo 11.40 EK5

Klo 13.00 Service Park (englanninkielinen)

Klo 14.20 EK6-7

Klo 16.50 EK8

Klo 18.20 MM-rallistudio (myös MTV Sub)

Klo 18.30 EK9-10 (myös MTV Sub klo 19.30 saakka)

Klo 20.15 MM-rallistudio

Klo 22.35 Ralliextra (MTV3)

Lauantai 2.8.

Klo 7.30 MM-rallistudio

Klo 8.00 EK11

Klo 9.30 EK12-13

Klo 11.50 EK14

Klo 13.30 Service Park (englanninkielinen)

Klo 14.40 EK15

Klo 16.30 EK16-17

Klo 18.45 MM-rallistudio (myös MTV Sub)

Klo 19.00 EK18 (myös MTV Sub)

Klo 20.00 MM-rallistudio (myös MTV Sub)

Klo 20.30 Service Park (englanninkielinen)

Klo 22.35 Ralliextra (MTV3)

Sunnuntai 3.8.

Klo 10.00 MM-rallistudio

Klo 10.30 EK19

Klo 12.30 MM-rallistudio (myös MTV3)

Klo 13.00 EK20 – Power Stage (myös MTV3)

Klo 14.30 MM-rallistudio (myös MTV3)

Klo 19.20 Ralliextra (MTV3)

Kaikki lähetykset ovat katsottavissa MTV Max -kanavalta sekä MTV Katsomon suoratoistopalvelusta.