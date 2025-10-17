Keski-Euroopan MM-rallin ensimmäinen täysi ajopäivä vie autokunnat kolmen valtion alueelle. Ohjelmassa on kolme kahteen kertaan ajettavaa erikoiskoetta Saksassa, Itävallassa ja Tšekissä. Ek-kilometrejä on kaikkiaan 99. MTV seuraa päivän tapahtumia tässä artikkelissa.

Kokonaistilanne 4/18 ek:n jälkeen:

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Sebastien Ogier Toyota 25.58,4 2. Kalle Rovanperä Toyota +0,6 3. Adrien Fourmaux Hyundai +3,2 4. Ott Tänak Hyundai +4,9 5. Thierry Neuville Hyundai +5,3 6. Sami Pajari Toyota +6,4 7. Takamoto Katsuta Toyota +8,1 8. Elfyn Evans Toyota +11,2* 9. Gregoire Munster M-Sport +24,6 10. Josh McErlean M-Sport +45,7

* Sisältää viiden sekunnin aikasakon avauserikoiskokeelta.

Perjantain ohjelma:

12.25 EK5 Col de Jan 1 (23,37 km) 14.40 Rengashuolto, Kaplice (15 min) 15.45 EK6 Col de Jan 2 (23,37 km) 18.20 EK7 Böhmerwald 2 (15,27 km) 19.15 EK8 Granit und Wald 2 (10,86 km) 20.25 Huolto C, Passau (45 min)

Seuranta:

EK4 Böhmerwald 1 (15,27 km)

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Kalle Rovanperä Toyota 7.36,3 2. Sami Pajari Toyota +0,1 3. Takamoto Katsuta Toyota +1,3 4. Ott Tänak Hyundai +1,4 5. Adrien Fourmaux Hyundai +1,7 6. Thierry Neuville Hyundai +1,8 = Elfyn Evans Toyota +1,8 8. Sebastien Ogier Toyota +2,1

Klo 10.54: M-Sport-kuljettajat jäävät taas reilusti kaikista muista. Tästä kaksikosta Munster on taas huomattavasti McErleania nopeampi.

Klo 10.48: Pajari on lähellä viedä pohja-ajan nimiinsä. Hän jää Rovanperästä vain 0,1 sekuntia.

– Tämä tuli paljon paremmin kuin edellinen. Todella kiva pätkä. Tämä oli rallin ajamista. Seuraava on kovin erilainen ja paljon vaikeampi.

Klo 10.45: Rovanperä taitaa napata pohja-ajan. Fourmaux kiilaa tallikavereidensa väliin jäätyään 1,7 sekuntia.

– Olin joissain paikoissa turhan varovainen tielle nousseen lian kanssa. Taistelun vähän tasapainon kanssa.

Klo 10.42: Katsuta on toiseksi nopein Toyota-kuljettaja. Tappiota Rovanperälle 1,3 sekuntia.

– Kun pölyä on vähemmän, on helpompi ajaa.

Klo 10.39: Neuville jää Tänakista neljä kymmenystä. Rovanperään eroa tulee 1,8 sekuntia.

– Ei hyvä. Taistelen edelleen vähän tasapainon kanssa. Kyse on enemmän pidonvaihtelusta. En tiedä, onko kyse renkaasta vai pitääkö meidän löytää jotain autosta. Niin kauan kuin en löydä sitä, en pysty olemaan sataprosenttisen sitoutunut joka paikassa.

Klo 10.36: Tänak 1,4 sekuntia Rovanperää hitaampi.

– Yllättävän vaikeaa taas. Edellisellä pätkällä oli suoria ja risteyksiä, ja tässä oli enemmän mutkia. Ei minkäänlaista tasapainoa autossa.

Klo 10.33: Rovanperältä komea veto! 1,8 sekunnin pohjat, ja Ogierin johtomarginaali kutistuu 0,6 sekuntiin.

– Ihan hyvä tämä pätkä. Vähän jouheampaa ajoa. Ei muuten mitään ihmeempää, niin kellokin tykkäsi.

Seuraavaksi edessä olevasta erikoiskokeesta Rovanperä lausui pahaenteistä tekstiä:

– Se on viikonlopun vaikein pätkä.

Klo 10.30: Evans on 0,3 sekuntia nopeampi kuin Ogier. Tällaiset eivät kuitenkaan Evansille riitä, sillä hän on yli 11 sekunnin päässä kärjestä.

– Ihan ok. Kaikki kunnossa. Yritämme tehdä sen, minkä voimme. On vaikea lukea pitoa. Varsinkin pehmeällä renkaalla on vaikea löytää rajoja. Sitä kautta on vaikea päästä rytmiin.

Klo 10.27: Ogier maalissa. Pieni virhe sattuu pätkän lopussa oikealle kääntyvässä mutkassa.

– Tie on aika pölyinen. Olosuhde paranee muille. Pidonvaihtelut ovat pölyn vuoksi vaikeita. Myös seuraava pätkä on kinkkinen.

Klo 10.20: Ja sitten mennään taas. Ogier ampaisee päivän toiselle pätkälle.

EK3 Granit und Wald 1 (10,86 km)

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Thierry Neuville Hyundai 5.30,9 2. Ott Tänak Hyundai +0,2 3. Adrien Fourmaux Hyundai +0,4 4. Sebastien Ogier Toyota +0,7 5. Elfyn Evans Toyota +1,2 6. Kalle Rovanperä Toyota +1,8 7. Sami Pajari Toyota +3,5 8. Takamoto Katsuta Toyota

Klo 10.05: Hyundai- ja Toyota-kuljettajien välillä oli huomattavissa selkeä ero huippunopeuksissa. Toyotat ylsivät parhaimmillaan 190 kilometriin tunnissa, Hyundailla mittari kohosi parhaimmillaan 196:een.

Klo 10.01: Tämä pätkä on pääluokan osalta valmis. McErlean jää pohjista yli kymmenen sekuntia. Tallikaveri Munsteriin nähden se on tasan tuplat.

Klo 9.57: Pajari jää pohjista 3,5 sekuntia. Tässä kohtaa vain Katsuta on häntä hitaampi. Samalla Pajari putoaa nelossijalta kuudenneksi.

– Ei tuntunut kovin hyvältä. Ei tarvita kuin muutama paikka, joissa oli likaa ja epäröin. Ja sitten sitä jo häviää pätkäajoissa. Haluaisin ajaa vähän paremmin. Eilen hävisin yhdessä mutkassa 0,7 tai 0,8 sekuntia. Ero kasvaa nopeasti tällaisissa paikoissa, Pajari kertaa englanniksi.

Suomeksi viesti on vähän toisenlainen.

– Ei hassumpaa. Äidille syntymäpäiväonnittelut kotiin. Sori, etten pääse nyt kahville. Olen täällä työreissussa.

Klo 9.54: Hyundai ottaa kolmoisvoiton tältä pätkältä. Fourmaux jää Neuvillesta 0,4 sekuntia. Pajari väliajoissa yli kaksi sekuntia perässä. Parannus on huomattava siihen nähden, miten pahoissa ongelmissa Hyundai oli huhtikuussa Kanarialla, kun viimeksi ajettiin asfaltilla.

Klo 9.50: Katsuta jää Neuvillesta 4,0 sekuntia. Sekä Neuville että Tänak nousevat hänen edelleen.

– Ajoin aika varovasti. Ei tuntunut hyvältä, mutta auto toimii aika hyvin. Elfynin rangaistuksessa ei ollut mitään järkeä. Kaikille voi käydä niin.

Klo 9.47: Hyundai on hyvässä vauhdissa. Neuville on vielä 0,2 sekuntia nopeampi kuin Tänak.

– Hyvä alku päivään. Jotkut paikat ovat yllättävän likaisia. Ajamme niin läheltä leikkausesteitä, että jokainen auto tuo vähän soraa mukanaan. Pitää pitää silmät auki ja tehdä parhaansa. Hyvä veto. Vähän aliohjaamista.

Klo 9.44: Tänak nipistää 0,5 sekunnilla Ogierin ajan alle.

– Puhdas veto. Muutama paikka yllätti mudan kanssa. Yleisesti ottaen olosuhde oli ihan johdonmukainen.

Klo 9.41: Rovanperä häviää Ogierille 1,1 sekuntia. Ero kokonaistilanteessa 2,7 sekuntia ranskalaisen hyväksi.

– Ihan ok aloitus. Vähän liian varovasti paikoitellen, mutta olosuhteet olivat ihan hyvät, niin kaikki jees.

Klo 9.38: Evans jää Ogierista 0,5 sekuntia. Eilisen aikasakon myötä ero Ogieriin on jo 11,5 sekuntia.

– En voinut uskoa sitä. Menneisyydessä on ollut monia tilanteita, kun kuljettajat ovat missanneet shikaanin kokonaan, eivätkä he saaneet mitään rangaistusta. Mutta nyt se pitää unohtaa ja mennä eteenpäin.

– Tuntui ihan ok:lta. Ei mitään erityistä, mutta ihan riittävän puhtaasti tämä tuli.

Klo 9.35: Ogier on jo pätkän maalissa. Tämä ei ole ihan yhtä nopea erikoiskoe kuin eilinen, mutta keskinopeus lähentelee nytkin 120:tä kilometriä tunnissa.

– Tiellä oli vähän pölyä. Se voi nopeutua. Mutta ajoimme puhtaasti. Erot eivät ole tällä pätkällä isoja, mutta päivän edetessä voi käydä toisin.

Klo 9.30: Päivä käyntiin! Ogier liikkeelle.

Klo 9.10: Hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamaan päivän tapahtumia. Edessä on mielenkiintoinen päivä, sillä kahden lenkin välissä ei ole varsinaista huoltoa vaan ainoastaan lyhyt renkaanvaihtohuolto, jossa mekaanikkojen ja työkalujen määrä on rajattu.

Aamupäivän rengasvalinnat olivat hyvin yksioikoiset: kaikki pääluokan kuljettajat pakkasivat matkaan viisi pehmeää rengasta.

Mestaruudesta taistelevat Ogier ja Rovanperä ovat kisan kärjessä, mutta erot ovat hyvin pienet, sillä torstaina ajettiin vain kaikille hyvin tuttu pätkä kahdesti.

Mestaruustaistelun kannalta torstain merkittävin tapahtuma olikin Evansin aikasakko. Walesilaiskuljettajan aikaan lisättiin viisi sekuntia hänen osuttuaan heinäpaaliin.

Ainakin MM-sarjaa johtava tallikaveri Ogier suivaantui päätöksestä.

– Ei ole hyväksyttävää, että tuosta saa rangaistuksen!!! Mikä vitsi, Ogier kirjoitti X-tilillään.