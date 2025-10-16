Irlantilaiskuski Eamonn Kelly koki rajun ulosajon Keski-Euroopan MM-rallissa torstaina. Tielle noussut lika yllätti juniorien MM-sarjan kilpailijan.

Kelly, 26, romutti Fordin Rally3-autonsa pahoin avauserikoiskokeen viimeisessä mutkassa, jossa useilla kuljettajilla oli ongelmia. Esimerkiksi pääluokan Toyota-kuskit Takamoto Katsuta ja Sami Pajari luistelivat paikassa vaarallisesti.

Video Kellyn ulosajosta jutun yllä.

Kelly valotti ulosajoa WRC:n haastattelussa.

– Olen valtavan pettynyt. Erikoiskokeen viimeinen mutka. Olimme nuotittaneet sen hyvin nopeaksi mutkaksi, jossa on tolppa sisällä, joten meidän piti kiertää se. Tolppa oli poissa, ja tie oli lian peitossa, mitä emme osanneet odottaa. Jouduimme soralle ja sen seurauksena (ulko)penkkaan, Kelly selvitti.

– Olemme panostaneet tähän kisaan valtavasti viime viikkoina, joten olen pahoillani kaikille, jotka ovat auttaneet.

Kelly ei osannut vielä tuoreeltaan sanoa onko auto siinä kunnossa, että sillä pystyy jatkamaan kisaa perjantaina. Myöhemmin hän oli viestittänyt Rallit.fi-sivustolle, että autokunta jatkaa kisassa toisena ajopäivänä.

Kellyn mukaan hän ja kartturi Conor Mohan ovat kunnossa.

1:41 Takamoto Katsuta valuu leveäksi avaus-ek:n viimeisessä mutkassa – tykytyksiä maalisuoralle.