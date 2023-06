Jari-Matti Latvalalta tyly palaute Sebastien Ogierille: "Ei voi ihan kaikesta myöskään autoa syyttää"

Elfyn Evans kärsi moottorin käyntihäiriöstä sekä aamulla että iltapäivällä isojen vesilammikoiden ylitysten jälkeen. Evans on silti kisassa neljäntenä, joskin eroa kärkeen on tullut yli viisi ja puoli minuuttia.

– Käytiin tänään läpi tätä vesihautahommaa. Homma on niin, että pojilla on myös ollut vähän väärä ajo-ote. On tullut virheitä, eikä ole oikein osattu ajatella, miten niitä pitäisi ajaa. Ei voi ihan kaikesta myöskään autoa syyttää. Ei vauhtikaan ole välttämättä ollut isoin ongelma. On jarrutettu liian luukkuun ja keulaa ei ole kerennyt nostaa pystyyn, Latvala summasi.