"Se oli keltaista sumua horisontissa" – Tallinnan-risteilyllä ollut Aila kuvasi hämmentävän näyn Suomenlahdella

Helsinkiläinen Aila oli viime viikon torstaina sukulaistensa kanssa Helsinki–Tallinna-risteilyllä, kun hän kuvasi erikoisen näyn meren horisontissa. Meren yllä leijaili keltainen siitepölyltä vaikuttava pilvimassa.

Utuisen pilven kokoa Aila ei osannut arvioida, mutta valokuvasta pilven voi havaita olevan valtava. Jotkut kanssaristeilijät arvailivat, että kyseessä olisi ollut saastepilvi.



– Ei se ollut laivojen aiheuttama. Se oli keltaisempaa, kuin mitä liikenteestä tulisi.



Mäntypuun siitepölyä, ei koivua



Turun yliopiston siitepölytiedotuksen yksikön johtaja Annika Saarto sanoo, että kyseessä on mäntypuun siitepölypilvi.



Saarto kuitenkin kommentoi, että pilven mukana on saattanut liikkua muutakin ainetta.



– Siinä on voinut olla mukana siitepölyä, tavallista pölyä ja ilmansaasteita. Näitä kulkeutuu mantereelta.



Kyseessä voi Saarton mukaan olla myös niin sanottu inversioilmiö.



– Kun meren pinta on yöllä jäähtynyt, alin ilmakerros on hyvin kylmä. Kylmä ilma on niin raskasta, ettei se pääse sekoittumaan ylimpien ilmakerrosten kanssa, ja tämä edistää pölymassan syntymistä.



Mäntypuun siitepölyä on runsaasti joka vuosi, mutta Saarton mukaan juuri viime viikon torstaina eli helatorstaina männyn siitepölyä havaittiin suuria määriä.



Ei allergista merkitystä



Siitepölyallergikot voivat huokaista helpotuksesta, sillä mäntypölyksi tunnistettu pilvimassa ei ole haitaksi allergikoille.



– Jos se olisi ollut koivupilvi, tilanne olisi ollut toinen.



Kuinka voimme olla varmoja, että kyseessä on mänty eikä koivu?



– Männyn kukinta on loppunut Etelä-Suomesta. Mänty on aiheuttanut keltaisia mattoja vesistöjen pinnalle. Tämä käy yksiin männyn kukinnan huipun kanssa.



Tänä vuonna suuria siitepölyvaihteluita



Tämä vuosi on Saarton mukaan erikoinen vuosi aiempiin vuosiin verrattuna, sillä siitepölyvaihtelu on ollut laajaa. Monien eri puusukujen kukinta on ollut runsasta.



– Haapapuun siitepöly on ollut runsasta ja ilmassa on leijunut valkoisia pölyhiutaleita. Myös kuusella on todella runsas vuosi. Kuusella on noin kerran kymmenessä vuodessa voimakkaan kukinnan vuosi. Männyn ja koivun kukinta on ollut myös runsasta.

Ei täysin harvinainen näky, mutta hämmästyttävä



Saarton mukaan vastaavia siitepölymassoja on havaittu aiemminkin, mutta hän ei itse ole todistanut vastaavaa.