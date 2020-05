Siitepölykausi ollut tähän mennessä heikko, vaikka se alkoi äärimmäisen aikaisin

Leppä on pääosin jo kukkinut koko Suomessa, mutta osassa Lappia on vielä heikkoa kukintaa.

Myös koivun kukinnasta odotetaan heikkoa. Pätsin mukaan syynä on sääolojen lisäksi se, että koivu on kukkinut kahtena edellisenä vuonna voimakkaasti.

– Siihen vaikuttaa hyvin paljon sen hetkinen sää, eli kuinka lämmintä on, sataako tai onko pitkään kuivaa.

Jos vettä ja lämpöä on sopivassa suhteessa, siitepölyä on paljon ilmassa. Jos olosuhteet eivät ole otollisia heinän kukinnan kannalta, siitepölyä on vähemmän.