Kuvat: Vesistöissä inhottavaa mönjää ja nyt reagoivat hekin, joilla ei ole ollut allergioita – siitepölystä vakavasti oireilevia ohjataan jo lääkärin päivystykseen

– Lääkityksistäkin meiltä kysellään ja siitä, onko jotain uutta hoitomuotoa tullut. Tänä vuonna on tullut yhteydenottoja sellaisiltakin ihmisiltä, joilla ei ole aikaisemmin ollut allergiaa. Nyt altistus on ollut niin runsasta, että heillekin on kehittynyt oireita.

Vakavasti oireilevat ohjataan lääkärin päivystykseen

Vuorisen mukaan astmaatikkojen tilanne saattaa keväisin pahentua, mikäli heillä on myös siitepölyallergia. Jotkut ovat soitelleet jopa vakavista astmaoireista ja heidät on jouduttu ohjaamaan lääkärin päivystykseen.

Kummallista mönjää vesistöissä

– Järvistä on mittailtu Etelä-Suomessa jo lähes 20 asteen lämpötiloja. Pohjoisessakin lämpötilat vesistöissä ovat jo lähempänä kymmentä astetta. Näsi-järvestä on jo mitattu 20 asteen lämpötila.

Twitteriin ilmestyi hiljattain Nokialta otettu kuva, jossa järvi on kauttaaltaan ruskean mönjän peitossa. Siitepöly on sakkautunut paksuksi kerrokseksi järven pinnalla.

– On todennäköistä, että siellä järven pinnalla on ollut havupuiden pölyä. Jos siellä on veden lämpötila ollut korkea, niin en osaa ihan tarkkaan sanoa, mitä kemiallisia reaktioita siellä tapahtuu. Sekin voi tähän vaikuttaa, mutta ainakin keltaiset kerrokset ovat havupuiden pölyä. Jonkin verran voi olla myös heinien pölyä ilmassa ja sitä on saattanut myös järviin päätyä, Salminen tarkentaa.