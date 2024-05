SE-nainen Krista Tervo sai omituisen pyynnön – joutui kaivamaan reppuaan

– Jotenkin viime kauden jälkeen oli sellainen olo että on aika pohjamudissa. Oli sellainen olo, että uskonko itse omaan urheilu-uraani. Tänä talvena se itseluottamus on rakennettu uudestaan ja kausi on lähtrenyt ihan uudella tavalla käyntiin, Tervo iloitsee.

– Ainakin se on tärkeintä, että sanoo, että tämä on vain urheilua. Tämä ei ole koko elämä. Mulla on hieno elämä kaiken kaikkiaan. Isona musta tulee fysioterapeutti. Vähän otti uutta näkökulmaa elämään kanssa. Moukarinheitto on ihan kivaa välillä, että kyllä tästä voi vielä nauttia, Tervo naurahtaa.