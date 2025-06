Krista Tervo SE-jytkystään: "Sai kunnolla voimaa"

Krista Tervo jysäytti moukarin uusin SE-lukemiin 77,14 Lahden Motonet gp:ssä. Uusi järisyttävä oman ennätyksen paraannus yllätti kotkalaisheittäjän.

Tervo paranteli Silja Kososen nimissä ollutta Suomen ennätystä seitsemällä sentillä. Oma ennätys parani sen sijaan hurjasti yli kaksi metriä.

– Oli kyllä paras kisaheitto, mitä olen ikinä heittänyt. Oli kiva nähdä, että sai teknisesti hyvän heiton kisaan, joka oli myös tehokas, Tervo iloitsi kisan jälkeen.

Tervon moukari lähti voimalla optimaalisesta asennosta oikealle lentoradalle Lahden koleassa säässä.

– Kyllä se tosi hyvältä tuntui. Ajattelin, että oli se kisan pisin. En ajatellut, että ihan noin pitkä, mutta tuntui hyvältä ja tuntui että sai kunnolla voimaa heittoon, Tervo kertasi suoritustaan.

Tervo päätti viime kauden omaan ennätykseensä 74,85, ja sen jälkeen suunta on ollut vain ylöspän. Tänään hän sai ulosmitattua koko harjoituskauden tekemisen.

– Tuo heitto syntyi sillä, että talvella on tehty paljon töitä ja oikeita asioita. Tuo syntyi oikeasti pitkäjänteisellä työllä, Tervo alleviivasi.

Silja Kosonen on ollut alkukauden suomalainen moukarikomeetta, mutta Tervo osoitti, että Suomella on kaksi todella kovan tason moukarinaista.

– Kyllä mä ajattelin, että alkukaudesta 75 metriin on täydet rahkeet – tuo meni vähän pidemmälle näköjään, eli pitää van uskoa itseensä, Tervo naureskeli.

Tervon heiton tekniikka oli ajoittain vielä viime kaudella sekaisin. Viime kauden loppu ja tämä alkukausi on osoittanut, että nainen on todella kovassa kunnossa, mutta myös sen, että heitto on varmaa.

– Tämä oli nyt varmaan se piikkiheitto. Nyt kun saa sitä perustasoa 75 metrin paikkeille, niin sitten olisi tosi hyvä, Tervo kaavailee.

Lahti vaikuttaa olevan Tervolle erittäin sopiva heittopaikka, sillä nainen paukutti myös viime vuonna Suomen ennätyksen kyseisissä kisoissa.

– On täällä tullut käytyä paljon pienestä asti. Viime vuodesta jäi tästä paikasta niin hyvä fiilis. Hyvä rinki, hyvä meininki ja hyvä yleisö ollut aina täällä. Jäänyt tosi hyvä fiilis, Tervo kiittelee.

Seuraavan kerran Tervo heittää ensi viikolla Turussa Paavo Nurmen kisoissa. Myös Silja Kosonen on niissä karkeloissa mukana.