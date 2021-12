SDP:n ryhmänjohtaja Lindtman MTV Uutisille: Pääministeri Marinilla eduskuntaryhmän täysi tuki

– Pääministeri on hyvin avoimesti ja seikkaperäisesti käynyt läpi viikonlopun tapahtumia ja myös tätä viestinvälitystä ja sanonut että käytännöt käydään läpi ja tarvittaessa tehdään korjaukset. Se riittää, sanoo Lindtman MTV Uutisten haastattelussa.

– Olennaistahan tässä on se, että hän on kertonut, että jos hänellä olisi silloin ollut kaikki ne tiedot käytettävissä, mitä hänellä nyt on tai jos tieto olisi hänet sinä iltana tavoittanut, niin hän olisi harkinnut asian toisin, sanoo Lindtman.