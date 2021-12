Suora lähetys kello 14.15: Pääministeri Sanna Marin pyytää anteeksi toimintaansa – MTV seuraa

Marinin olettaa, että valtiosihteeri Henrik Haapajärvi on uskonut, että Marinilla on ollut myös valtioneuvoston puheln mukana. Juuri valtioneuvoston kännykkään tuli lauantaina illalla ohjeistus välttää kontakteja.

Kello 14.20. Marin korostaa, että oli viettämässä iltaa ystäviensä kanssa. Valtioneuvoston kanslian 26.11. päivättyä koronaohjeistusta ei oltu lähetetty suoraan pääministerille. Marin sanoo, että syy hänen toiminnastaa on silti hänen. Jatkossa ohjeistusta selkeytetään. Opetus on se, että tiedonkulussa on ollut ongelmia, Marin sanoo ja korostaa, että hänen olisi pitänyt käyttä parempaa harkintaa ja on tapahtuneesta pahoillaan.