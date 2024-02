Sauli Koskinen muistelee kauhulla erästä takavuosien eeppistä hiustyyliä: "Jäätävä takaruoska sinettipidennyksillä"

Nykyään Koskinen kertomansa mukaan nähdään myös työnsä takia pitkälti joko urheilu- tai erävaatteissa, eikä hän enää seuraile muotia ihan niin paljon, kuin ennen. Silloin tällöin on kuitenkin yhä mukavaa päästä laittautumaan.

– Mietin, että ei vitsi, olen kehdannut laittaa tuollaista vaatetta päälle. Ja nykyään on siihen tyyliin, että laittaa ehkä yhden räväkän vaatteen ja miettii, että kehtaanko edes lähteä tämän kanssa mihinkään.

– Mulla oli aina siis niin tiukat pillifarkut, niin nyt kun olen vetänyt niitä uudestaan jalkaan, niin ne ovat tuntuneet ihan legginseiltä. Ne ei todellakaan tunnu kivalta, ja ensinnäkin talvipakkasilla et saa edes pitkiä kalsareita niiden alle. Joten ehkä sellaiset ylikireät pillifarkut ja sitten joku todella kireä paita, niin en enää näkisi itseäni tämmöisissä.

Joitakin tyylimokiakin on vuosien varrelle sattunut, Koskisen mukaan liittyen ennemmin hänen hiustyyleihinsä. Varsin hyvin Koskinen muistaa esimerkiksi erään näyttävän irokeesityylinsä noin 15 vuoden takaa, jonka Koskinen kuvailee olleen "jäätävä takaruoska sinettipidennyksillä".

Koskisen tyylin kulmakiviin kuuluvat puolestaan hänen useat nahkatakkinsa. Varsinkin biker-takit eri sävyissä säväyttävät ja kuuluvat luottovaatteiden joukkoon. Myös hiusten laittaminen on Koskiselle tärkeää.

– Sitten kun laitan ne hienosti, ja mulla on luonnonkihara tukka, niin se on semmoinen mun takuuvarma juttu.

Koskisen alkuvuosi on ollut uuteen hurahdukseen panostamista: hän aloitti tammikuussa hiihtoharrastuksen, palaten laduille ensimmäistä kertaa sitten lapsuuden. Nyt Koskisella on sekä tekniikkavalmentaja, välineet kunnossa, että selkeät tavoitteet, sillä hän on osallistumassa helmikuun lopussa järjestettävään Lahden vuotuiseen Finlandia-hiihtoon.