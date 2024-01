Tätä et tiennyt Muodin huipulle -juontaja Miisa Grekovista: hän oli nuorena skeittaaja!

Miisa Grekov nähdään tulevalla Muodin huipulle -kaudella juontajana toista kertaa keväällä 2024.

– Tämä on ollut urani kannalta todella kasvattava kokemus. Ohjelman henkeen liittyen olen oppinut paljon myös muodista. Ajamme aina samaa matkaa kuvauksista kotiin Helsinkiin Samin (Sykkö) ja Mertin (Otsamo) kanssa ja meillä on ollut ihan mahtavia keskusteluita muodista, muodin historiasta ja tulevaisuudesta. Olen aina ihan korvat höröllä ja opin lisää muodista, Grekov kertoi MTV Uutisille.

Otsamo nähdään tällä kaudella Grekovin ja Sykön lisäksi vakiotuomareiden joukossa. Mentorina toimii tuttuun tapaan Sofia Järnefelt.

Omaa tyyliään Grekov kuvailee klassiseksi, johon hän haluaa yhdistellä räväyttäviä asusteita.

– Pidän näyttävistä, pitkistä kynsistä ja koruista. Olen ollut nuorena skeittaaja, niin vaikka olen kohta kolmekymppinen, niin jotenkin sisälläni on katumuodin rakastaja. Eli vaikka tyylini on klassinen, niin tykkään tuoda pieniä elementtejä katumuotimaailmasta, kuten lippiksen tai tennarit. Tykkään yhdistellä ronskia ja klassisempaa tyyliä.

Vaate, jossa Grekovilla on mahdollisimman mukava olla ja mikä kuvastaa häntä eniten, on pyjama. Yhdessä Muodin huipulle -jaksossa Grekovilla on yllään Totemen silkkipyjama, joka kuvastaa hänen lempeyttään ja rauhallisuuttaan ja sitä, että hän rakastaa olla kotona.

– Tunnelmointi on minun juttuni. Ihanaa, että saa laittaa tällaisen jopa ylellisen silkkipyjaman ylleen työkäyttöön. Kun tämän yhdistää korkkareihin ja näyttäviin koruihin, niin se on sillä selvä.

Grekov ei pukisi päällensä collegehaalaria, jossa on vetoketju ja huppu.

– Ne olivat yhteen aikaan todella kovassa huudossa, mutta minulla se ei ole koskaan lähtenyt. Vetoketju voi olla epämukava, eikä vaate ole kovin käytännöllinen. Jos käy vessassakin, niin yhtäkkiä olet siinä sitten ilman vaatteita, Grekov naurahti.

Vuosi sitten oli näytönpaikka

Erityisen mieleenpainuvaa tulevalla kaudella tulee olemaan Grekovin mukaan suunnittelijoiden hyvin vahva oma estetiikka ja ääni.

– Alusta asti he ovat tuoneet omaa tyyliään vahvasti esiin. Toki on ollut tapauksia, joissa suunnittelija vähän etsii itseään, mutta kyllä minut on yllättänyt se, miten vahva oma juttu heillä on ollut jo ihan alusta alkaen.

Vuosi sitten Grekov juonsi ensimmäisen Muodin huipulle -kautensa. Silloin hänestä tuntui siltä, että hänellä on näytönpaikka.

– En ollut tällaista reality-ohjelmaa aiemmin juontanut, ja sitten minulla oli myös tuomarointipesti. Kyllä se jännitti todella paljon. Vaikka kaikki sujui todella hyvin ja olin todella tyytyväinen siihen, millainen ohjelmasta ja omasta osuudesta tuli, niin tuntui, että sisälläni kuohui.

Otsamon mukaantulo tuo ohjelmaan mukanaan jotakin uutta.

– Mert oli meillä viime kaudella ensimmäisessä jaksossa tuomarina, ja siinä jotenkin ympyrä sulkeutui, koska hän on tästä kilpailusta aikoinaan lähtöisin. Hän on aivan ihana tyyppi ja tosi hauska, ja koen, että tekee hyvää, että vakiotuomaristossa on mukana suunnittelija. Mert pystyy ihan eri tavalla katsomaan työn jälkeä kuin minä tai Sami ja arvioimaan suunnittelijuutta, Grekov summasi.