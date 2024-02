Elias Pitkänen päätyi Muodin huipulle -ohjelmaan äitinsä ansiosta: "Ei suostunut vaihtamaan puheenaihetta, kunnes..."

Heidän joukossaan on 27-vuotias Elias Pitkänen , joka päätyi ohjelmaan erään läheisensä vankkumattoman suostuttelun ansiosta.

– Sanoisin, että näyttävyydeltään tarttuvimmat ovat ehkä 1700-luvun, Napoleonin ajan sotilasunivormut, missä on menty koristelussa aivan ylenpalttiseksi. Yleensä on näyttävät rintamukset ja paljetteja olkapäillä. Myös arvostan vaatteissa todella paljon funktiota ja käytettävyyttä. Ja se on aspekti, joka kiinnostaa myös esimerkiksi nykypäivän sotilasvaatetuksessa.