Massiivinen evakuointioperaatio Australiassa, turisteille poistumiskäsky – paahtava helle pahentamassa tulipaloja

Osavaltion palolaitos antoi torstaina määräyksen vyöhykkeestä, jolta turistien on poistuttava lauantaihin mennessä. Lauantaina odotettavissa on jälleen paahtavan kuuma päivä, ja 40 asteen lämpötilojen odotetaan kiihdyttävän maastopaloja.

Vyöhyke sijaitsee Uuden Etelä-Walesin etelärannikolla lähellä Victorian rajaa, ja ulottuu noin 200 kilometriä etelään suositusta Batemans Bayn lomakaupungista. Australiassa on meneillään kesälomakausi, ja alueella on paljon kotimaisia matkailijoita.

Historian suurin evakuointi

ABC:n mukaan alueen huoltoasemilla on ollut torstaina pitkiä jonoja, kun turistit aloittivat poistumisensa. Uuden Etelä-Walesin liikenneministeri Andrew Constance kertoi, että alueelle on toimitettu 60 000 litraa polttoainetta. Constancen mukaan kyseessä on historian suurin osavaltion eteläosassa toteutettu evakuointi.