Satelliittikuvat paljastavat: Näin Krimin silta kärsi Ukrainan vesidronehyökkäyksessä

Sillan vaurioitumisella on joka tapauksessa merkitystä Etelä-Ukrainassa taistelevien venäläisjoukkojen huollolle, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW). Kyseiset venäläisjoukot ovat Ukrainan vastahyökkäyksen aikana useita kertoja kritisoineet esimerkiksi ammusten vähyyttä.