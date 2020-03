Satelliittikuvat paljastavat: Näin Kiinan ilmansaasteet romahtivat koronavirusepidemian aikana – "Ensimmäistä kertaa näin dramaattinen pudotus"

Uudenlainen koronavirus on sulkenut lukuisia tehtaita ja hiljentänyt liikenteen useissa kaupungeissa Kiinassa, jossa on raportoitu tähän mennessä noin 80 000 koronavirustartuntaa. Muutos on näkyvissä myös Yhdysvaltain avaruushallinto NASA:n ja Euroopan avaruusjärjestö ESA:n ottamissa satelliittikuvissa.