Krista Siegfrids juhlisti 40-vuotispäiväänsä.
Laulaja Krista Siegfrids täytti 40 vuotta. Amsterdamissa asuva Siegfrids juhlisti merkkipäivää julkaisemalla villin postauksen Instagramissaan.
– Edelleen tyylikäs, kaoottinen ja eritäin kyseenalaisilla tanssiliikkeillä varusteltu, Siegfrids aloittaa postauksensa vapaasti suomennettuna.
Artisti kirjoittaa kuulleensa sanottavan, että nelikymppiset elävät kulta-aikaa, jolloin ei tarvitse enää välittää muiden mielipiteistä. Hän toteaa, että luopui sellaisesta ajatuksesta jo kauan sitten.
– Varoitus: Saatan, tai en saatan viettää loppuvuotta tanssimalla ananasten kanssa, koska 40 vuotta täytetään vain kerran. Aion juhlia sitä kuin hillitön trooppinen kuningatar, laulaja vitsailee viitaten postauksensa kuvaan.
Samalla artisti paljastaa, että on innoissaan tulevaisuuden projekteista ja kiittää someseuraajiaan kaikesta tuesta.
– Seuraava vuosi vie meidät varmasti villille seikkailulle, laulaja lopettaa.
Siegfrids edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 2013 kappaleellaan Ding Dong. Lisäksi hän on juontanut UMK:ta, sekä osallistunut Ruotsin Melodifestivaleniin. Siegfrids asuu Alankomaissa miehensä, sekä tyttärensä kanssa.