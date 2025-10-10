Porin Ässät otti perjantaina jääkiekon Liigassa kolmannen perättäisen voiton ruotsalaishyökkääjä Johan Olofssonin onnekkaalla maalilla. Olofssonille avautui paikka 3–2-voittomaaliin kolmannen erän lopulla, kun Tapparan pelaaja kellahti kumoon omalla siniviivalla.

Ässät otti liigassa kolmannen perättäisen voiton ja nousi yksin sarjakärkeen 24 pisteellä. JYP ja Kiekko-Espoo ovat seuraavina 21 pisteessä.

Tappara kärsi pelissä kolmannen perättäisen tappion.

Jan Mikael Järvinen ja Kasper Puutio veivät kotikentällä pelanneet porilaiset kahden maalin johtoon ottelun alkupuolella, mutta Tappara antoi vauhdikkaassa ottelussa lujan vastuksen.

Eetu Tuulola ja Emil Sylvegård nostivat maaleillaan Tapparan tasoihin ennen kuin Olofsson ratkaisi pelin reilut viisi minuuttia ennen peliajan päättymistä.