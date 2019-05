Satakiloinen shintolaispyhäkkö kannettiin näyttävin juhlamenoin Helsingin keskustan läpi – "Tämä on jo yli tuhatvuotinen perinne Japanissa"

Pyhäkkö lahjoitettiin juhlistamaan Suomen ja Japanin satavuotisia diplomaattisuhteita. Omikoshi-pyhäkön on lahjoittanut Hamamatsu Finland Association johtaja Hiroaki Hodai.

Kulkueella nostetaan yhteishenkeä

– Kysymys on myös paljon laajemmasta asiasta: saamme ajanmukaista tietoa vieraasta kulttuurista ja ystävällisestä maasta, Mäenpää sanoo.

Pyhäköstä löytyy muun muassa näytteitä japanilaisesta puulakkauksesta, lukuisia pieniä käsintaottuja metallikoristeita, sekä shintolaisuuden symbooleja. Myös itse kulkueella on tärkeä osa rituaalia.

– Tämä on jo yli tuhatvuotinen perinne Japanissa. Ennen se on ollut hyvinkin uskonnollinen, mutta nykyään se on tällainen yhteishenkeä rakentava tapahtuma [kerran] vuodessa, Mäenpää sanoo.