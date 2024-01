Sarjakärki Ilves poikkeuksellisessa tilanteessa – Antti Pennanen myöntää haasteen: "On se tosi tiukka"

– On se tosi tiukka, ja meiltä lähtee kuitenkin jonkun verran pelaajia maajoukkueeseen tämän viikon jälkeen.

– On ollut koko kauden saellainen tilanne, että on paljon pelaajia, jotka pelaavat kahtakymmentä peliä kuukaudessa. Sitten ihmetellään, kun syöttö ei napsu lapaan ja peli ei oikein käy, mutta ehkä tossakin on joku syy. Joutuu aika paljon valmistamaan.